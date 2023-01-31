وزارة الصحة: الإصابات بالجذام انخفضت في موريتانيا

قالت وزارة الصحة الموريتانية، إن عدد الحالات المسجلة سنويا بالجذام انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن عدد الحالات المسجلة سنويا يبلغ 20 حالة.

جاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة الصحة محمد الأمين ولد محمد الحاج، خلال تخليد موريتانيا، اليوم الثلاثاء، لليوم العالمي للجذام.

وأوضح ولد محمد الحاج، أنه من الملاحظ ارتفاع المرض في المناطق الجنوبية المحاذية للمناطق الحدودية مع كل من السنغال ومالي.

وطالب الأمين العام، بالتشخيص المبكر وتوعية المجتمع لتجنب المضاعفات السلبية للمرض المذكور.

وشدد ولد محمد الحاج، على أن قطاع الصحة يوفر بشكل مجاني خدمات التشخيص وعلاج الجذام بالمناطق التي تم فيها اكتشاف المرض.

وأكد الأمين العام على “محورية مساهمة الشركاء الفنيين والماليين والمجتمع المدني والنشطاء والفاعلين والمؤثرين في الرأي العام في مواجهة هذا المرض”.