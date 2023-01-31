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رياضة

الجزائر تضرب موعدا مع السنغال في نهائي أمم أفريقيا للمحليين

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

بلغ المنتخبان الجزائري والسنغالي، مساء اليوم الثلاثاء، المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للمحليين.

وتأهل منتخب الجزائر عقب اكتساح نظيره النيجر بخمسة أهداف دون مقابل، في مبارة شهدت حضور 21 ألف متفرج.

وسجل الأهداف أيوب عبد اللاوي وأيمن محيوس، كاتاكوري بورما خطأ في مرمى فريقه، وسفيان بيزيد.

وتعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها منتخب الجزائر المباراة النهائية،  في مشاركتهم الثانية بعدما حلوا في المركز الرابع في النسخة الثانية عام 2011.

أما المباراة الثانية فقد فاز منتخب السنغال بهدف وحيد سجله بابي ديلو في الدقيقة الخامسة على ملعب « مانديلا » في مدينة براقي الجزائرية.

وتلعب المباراة النهائية السبت المقبل.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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