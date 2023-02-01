محاكمة العشرية.. رفع الجلسات حتى الأسبوع القادم وتقليص أيام المحاكمة

رفعت الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأبرز أعوانه ، مساء اليوم الأربعاء، دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم مطلع الأسبوع الجاري.

وستستأنف جلسات محاكمة العشرية يوم الاثنين القادم، وفق ما أعلن رئيس المحكمة.

وقال رئيس المحكمة إنه ابتداءً من الأسبوع القادم سيخصص يومان فقط للمحاكمة (الاثنين والثلاثاء) وذلك بسبب «تأخر ملاحظ في الإجراءات داخل قصر العدل».

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).

وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.