3 قتلى في تحطم طائرة عسكرية جنوب ليبيا

قتل قائد طائرة ومساعدان له، اليوم الأحد، في تحطم طائرة شحن عسكرية، تستخدم لتموين حقل نفطي في جنوب ليبيا، بحسب ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري إن الطائرة “تحطمت عند إقلاعها من حقل الشرارة قرب اوباري جنوب البلاد”.

وأضاف المصدر أن الطائرة كانت وصلت من طرابلس لاحضار “التموين الاعتيادي لموظفي الحقل النفطي، وكانت تغادر من دون حمولة”.

وأكد المصدر العسري أن تحطم الطائرة “نتج عنه وفاة قائد الطائرة واثنين من مساعديه، فيما نجا أحد أفراد الطاقم رغم إصابته إصابات بالغة”.

ولم تتضح بعد أسباب تحطم الطائرة العسكرية في أحد أكبر الحقول النفطية في جنوب ليبيا.