3200 عدد حجاج موريتانيا للعام الجاري

قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني احمدو ولد أهل داوود مساء أمس الأربعاء إن عدد الحجاج الموريتانيين لهذا العام يصل إلى 3200 حاجا، “ألفان منهم في البعثة الرسمية”.

وأضاف ولد أهل داوود، أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الموريتانية للطيران، لنقل الحجاج بمعدل 500 حاج لكل فوج، وأن المدة الزمنية التي كان الحجاج يقضونها في المملكة العربية السعودية ما بعد مناسك الحج حددت بسبعة أيام فقط، بدل البقاء في السعودية لعدة أيام، قبل العودة إلى أرض الوطن.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن موسم الحج لهذا العام، يتميز بالتوقيع على الإطار العام بين قطاع الشؤون الإسلامية في موريتانيا والقطاع المسؤول عن الحج في المملكة العربية السعودية، “إضافة إلى العقود التي تم التوقيع عليها مع الجهات السعودية في مجالات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي توجد بهما مناطق رائدة قريبة من مناسك الحج وبها فنادق مفتوحة على باب السلام”.

وقال ولد أهل داوود، إن مغادرة الفوج الأول من الحجاج هذه السنة من نواكشوط تقرر يوم 4 أغسطس 2018، بينما تكون العودة ما بين فاتح سبتمبر 2018، ولغاية الرابع منه.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن سعر تذكرة الحج هذا العام بلغ 147ألف 328 من العملة الجديدة، “ويتكون من التذكرة، ورسوم وتكاليف السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعود للحاج مبلغ 500 دولار كزاد له في المشاعر” حسب تعبير الوزير.