رحبت شركة « كوسموس أنيرجي » الأمريكية، اليوم الاثنين، بالاتفاق الموقع بين حكومتي موريتانيا والسنغال، بخصوص استغلال وتطوير حقل الغاز المشترك بينهما، والذي تتولى الشركة الأمريكية استغلاله.

وقالت الشركة في بيان صحفي وزعته اليوم، إن الاتفاق الذي وقعه البلدان يوم الجمعة الماضي « سيساهم في التقدم نحو تطوير حقل الغاز المشترك بين البلدين ».

وكان البلدان قد وقعا على اتفاق جديد يسمح بتطوير واستغلال حقل السلحفاة الكبير – أحميم للغاز، وهو الحقل الذي يعد الأكبر في منطقة غرب أفريقيا، وتشير التقديرات إلى أن احتياطيه من الغاز الطبيعي يتجاوز 450 مليار متر مكعب، ويقع على الحدود البحرية بين البلدين.

الشركة الأمريكية قالت إن الاتفاق الجديد إذا دخل حيز التنفيذ فإنها تتوقع صدور « القرار النهائي بالاستثمار » بخصوص الحقل قبل نهاية العام الجاري (2018)، وهو ما يعني أن مرحلة الإنتاج ستبدأ عام 2021، وفق نص البيان.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية آندرو انغليس: « كوسموس تهنئ موريتانيا والسنغال، والوزراء والشركات الوطنية في البلدين، على العمل معاً بشكل مثمر من أجل الوصول إلى اتفاق يسمح بتطوير مواردهما الغازية المشتركة بسرعة وبفعالية، لصالح البلدين ».

وأضاف: « نحن نتطلع للعمل مع بريتش بيتروليوم ومع شركائنا، شركتي النفط الوطنيتين، من أجل مواصلة عملية الهندسة القاعدية التي ستسمح باتخاذ قرار نهائي بالاستثمار نهاية 2018 ».