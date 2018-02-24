الشعب الموريتاني ثامن أكثر شعبٍ متدين في العالم

نشرت صحيفة « التلغراف » البريطانية تصنيفاً عالمياً للشعوب من حيث مستوى التدين، فجاءت الشعب الموريتاني في المرتبة الثامنة بحسب هذا التصنيف.

وقالت الصحيفة إن الشعب الأكثر تديناً في العالم هو الشعب الإثيوبي بنسبة 99 في المائة من المتدينين، ثم يليه شعب مالاوي والنيجر وسريلانكا، على التوالي، وجميعهم بنسبة 99في المائة من المتدينين.

ويواصل التصنيف ليضع في المرتبة الخامسة اليمن، وبوروندي في المرتبة السادسة، وجيبوتي في المرتبة السابعة، ثم موريتانيا في المرتبة الثامنة بنسبة 98 في المائة من المتدينين.

وتضمن التصنيف في المقابل مؤشراً للشعوب الأقل تديناً، وهو الذي تصدرته الصين، بنسبة 7 في المائة فقط من المتدينين، تليها اليابان بنسبة 13 في المائة.