أخبارمجتمع

الشعب الموريتاني ثامن أكثر شعبٍ متدين في العالم

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
0

 

نشرت صحيفة « التلغراف » البريطانية تصنيفاً عالمياً للشعوب من حيث مستوى التدين، فجاءت الشعب الموريتاني في المرتبة الثامنة بحسب هذا التصنيف.

وقالت الصحيفة إن الشعب الأكثر تديناً في العالم هو الشعب الإثيوبي بنسبة 99 في المائة من المتدينين، ثم يليه شعب مالاوي والنيجر وسريلانكا، على التوالي، وجميعهم بنسبة 99في المائة من المتدينين.

ويواصل التصنيف ليضع في المرتبة الخامسة اليمن، وبوروندي في المرتبة السادسة، وجيبوتي في المرتبة السابعة، ثم موريتانيا في المرتبة الثامنة بنسبة 98 في المائة من المتدينين.

وتضمن التصنيف في المقابل مؤشراً للشعوب الأقل تديناً، وهو الذي تصدرته الصين، بنسبة 7 في المائة فقط من المتدينين، تليها اليابان بنسبة 13 في المائة.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
344

موريتانيا.. اعتقال شاب متهم بمبايعة “داعش”  

منذ 8 ساعات
125

موريتانيا: الجيش ينظم سباقا بمشاركة 700 متسابق

منذ 10 ساعات
289

فرنسا تعلن إيقاف نشاط 450 مسلحا في الساحل

منذ 12 ساعة
348

عزيز.. مكافحة الإرهاب تتمثل في تشغيل الشباب