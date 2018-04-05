الساحل

شمال مالي.. مصرع جنديين وجرح 10 آخرين في هجوم

Cheikh Med Horma منذ 2 دقيقتين
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UN peacekeepers stand guard in the northern town of Kouroume, Mali, May 13, 2015. Kourome is 18 km (11 miles) south of Timbuktu. REUTERS/Adama Diarra

 

قتل جنديان وجرح عشرة آخرون في هجوم استهدف مساء اليوم الخميس، معسكراً لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بمدينة أجلهوك، في أقصى شمالي مالي.

وقال مراسل « صحراء ميديا » في المنطقة نقلاً عن مصادر خاصة إن معسكر الأمم المتحدة في أجلهوك تعرض لقصف بالقذائف مساء اليوم قبيل صلاة المغرب.

وأكد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة « المينوسما » هذه المعلومات، وقال إن الهجوم بدأ حوالي الساعة السادسة مساء وخمسة وأربعون دقيقة.

وأوضح بيان الأمم المتحدة أن الجرحى من ضمنهم إصابات « خطيرة »، مؤكداً أن الأمم المتحدة قامت على الفور بنقل الجرحى وعززت الإجراءات الأمنية في محيط المعسكر.

ونددت بعثة الأمم المتحدة بهذا الهجوم، وأكدت إصرارها على المضي في مهمتها من أجل حفظ السلام والأمن في شمال مالي.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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