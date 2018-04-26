الحكومة الموريتانية: تعاملنا مع نقص الأمطار و الوضع تحت السيطرة

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الخميس ، إن السلطات انتبهت مبكرا للآثار الناتجة عن شح الأمطار وتعاملت معها ، حيث وزعت حتى الآن ما يناهز 20 ألف طن من الأعلاف.

وأضاف الوزير فى المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن الأشهر القادمة ستشهد المزيد من توزيع هذه الأعلاف والمواد المرصودة لمواجهة شح الأمطار وأثرها على المنمين، مشيرا إلى أن الكثير من ملاك المواشي سواء من الشرق أو الجنوب، اتجه بمواشيه إلى مالي و السينغال.

وأكد أن هذا الأمر دائما ما يقع عند وجود نقص في الأمطار ، “ومن شأنه أن يخفف من الأمور ولكن الدولة مع ذلك تساعد في هذه الحالات وتقوم بتوزيع الأعلاف والوضعية تحت السيطرة وليست بهذا السوء والقتامة “، وفق تعبيره.

وبين الوزير أن دكاكين “أمل” هي التي تتولى تقسيم هذه الأعلاف نظرا لكونها أوسع انتشارا وحتى تكون هذه المواد في متناول الجميع وخصوصا الأسر الضعيفة ذات الدخل المحدود .

وقال إنه فيما يخص ما وصفه صاحب السؤال بـ “تظاهر المنمين”، فإن “هناك حرية مطلقة والمواطن دائما ما يعبر عن أي آمل لديه آو مطلب بطرق حضارية في المظاهرات السلمية وفي أبسط قضية دون أن يكون هناك بالفعل حدث جلل أو أزمة كبيرة وإنما هناك أمل لدى المواطنين والدولة تستجيب لمطالبهم وهناك خطة قطعت أشواطا ومازالت مستمرة”.