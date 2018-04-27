كشف المحلل « روبرت سيهرا » من شركة « جوجنهايم » فى مذكرة حديثة للمستثمرين، أن شركة أبل ستجري تغييرات على اسم هواتف آيفون المقبلة لتجعلها أكثر سهولة.

وأشار المحلل إلى أن الشركة الأمريكية ستقوم بهذه الخطوة مع هواتفها القادمة هذا العام، ولكن تلك التغييرات ستكون مع النماذج الحديثة لـ iPhone 8 و iPhone 8 Plus فقط، وستحتفظ بعلامة X كما هي.

ووفقا لموقع « أبل انسايدر » فإن تغيير التسمية ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لشركة « آبل »، إذ تلاعبت الشركة الأمريكية العملاقة أكثر من مرة بأسماء أجهزة الآيباد الخاصة بها، ولم تلتزم باسم واحد تقليدى، وهو الأمر الذى أدى على المدى البعيد إلى المزيد من الارتباك أكثر من تبسيطه.

وقال المحلل أيضًا إنه من غير المرجح أن تزيد الشركة مبيعاتها من أجهزة آيفون، نظرا لأن الشركة لا يمكنها أن تتخطى الأرقام القياسية التى حققتها فى السابق.

وأشار إلى أن شركة « آبل » ستستمر فى تحقيق الأرباح فقط بسبب زيادة متوسط سعر البيع لأحدث أجهزة أيفون الخاصة بها.