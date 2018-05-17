موريتانيا.. الرئاسة تدعو المعارضة للإفطار والأخيرة ترفض

وجهت الرئاسة الموريتانية دعوة للأحزاب السياسية المنخرطة في صفوف المعارضة، من أجل المشاركة في إفطار يقيمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء غد الجمعة، على شرف جميع الأحزاب السياسية في البلاد.

وقالت مصادر من داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، لـ « صحراء ميديا » إن أحزابها تلقت دعوة للمشاركة في الإفطار الرئاسي.

ولكن هذه المصادر قالت إنها لن تحضر الإفطار المقام من طرف الرئيس، وبررت ذلك بإمكانية تفسيره على أنه موقف سياسي من النظام.

في غضون ذلك لم تصدر أي تصريحات علنية من طرف أحزاب المعارضة بخصوص رفض أو قبول دعوة الرئاسة للإفطار.

من جهة أخرى قالت مصادر شبه رسمية لـ « صحراء ميديا » إن الدعوات التي توجهها الرئاسة تصل إلى جميع الأحزاب المعتمدة من طرف وزارة الداخلية.