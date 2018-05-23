وزير سنغالي سابق: السنغال مستهدفة من طرف إسرائيل

قال وزير الشؤون الدينية السابق في السنغال ممادو بامبا انجاي، في مقابلة مع « صحراء ميديا »، إن السنغال مستهدفة من طرف أنصار إسرائيل وأصحاب الطرح الصهيوني، معتبراً أن الساحة الأفريقية أصبحت خالية لإسرائيل.

ووجه انجاي انتقادات حادة لتصريحات رئيس حزب « ريومي » المعارض إدريسا سك، التي قلل فيها من أهمية القضية الفلسطينية، وقال انجاي إن سك أدلى بتصريحات « خطيرة جداً ».

وأكد انجاي أن الرأي العام في السنغال مستهدف من طرف الصهاينة والماسونيين، ولكنه عبر عن ثقته في الشعب السنغالي المسلم الذي قال إنه « سيقف بقوة أمام جميع الملحدين ودعاة الفتنة ».

وبخصوص تزايد أعداد مناصري إسرائيل في أفريقيا، قال انجاي إنه يعود إلى غياب الدول الإسلامية والعربية عن الساحة الأفريقية التي أصبحت خالية لإسرائيل تتلاعب بها كيفما تشاء، على حد تعبيره.

وأشار في هذا السياق إلى أن دولة التوغو، أصبحت تمثل مصالح إسرائيل في غرب أفريقيا، وحاولت مؤخراً أن تنظم قمة إسرائيلية-أفريقية ولكن الظروف السياسية منعت ذلك.

وبإمكانكم متابعة تصريحات وزير الشؤون الدينية السابق في السنغال في الفيديو التالي: