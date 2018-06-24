موريتانيا.. الرئيس يطالب الصحفيين بدعم حملة نظافة العاصمة

طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيزالصحفيين ومسؤولي القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية بتخصيص 10% من أوقات البث لدعم حملة نظافة العاصمة نواكشوط عبر التحسيس والتوعية و فتح حوارات في هذا الشأن واستضافة المواطنين وتعبئتهم لتستمر عملية النظافة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أمس السبت في جولة استطلاعية قام بها الرئيس الموريتاني لشوارع مدينة نواكشوط ، للاطلاع على التحضيرات الجارية للقمة الافريقية .

وشكر ولد عبد العزيزالمواطنين المشاركين في حملة نظافة مدينة نواكشوط على “شعورهم بالمسؤولية وعلى هذا الدور الذي يجسد الانتماء للوطن “.

وقال ولد عبد العزيز “إن هذه المبادرات يجب أن لا تكون موسمية وإنما بشكل منتظم مما يترجم الحرص على استمرارية نظافة شوارع مدينة نواكشوط وساحاتها العمومية، مبينا خطورة تراكم الأوساخ مما يؤثر على الصحة العامة وعلى سمعة الدولة ومواطنيها، وفق تعبيره.

وأضاف أن الدولة والسلطات العمومية ستقوم بدورها في هذا الصدد، مبرزا أن هذا المجهود مهما كان حجمه ليس كافيا، مطالبا أن يكون كل مواطن يشعر من موقعه بأهمية نظافة المدينة والحرص على تنظيف واجهة بيته وشارعه.

وأوضح أن الدولة ليست للرئيس أو الوزير أو الوالي أو العمدة وإنما هي فضاء للجميع وعلى الكل الحرص على مصلحتها وحمايتها، مشيرا إلى أن مجهود النظافة “للوطن الغالي علينا جميعا والذي يجب أن نشعر بالمسؤولية إزاءه”، حسب تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية مرفوقا خلال هذه الزيارة الاستطلاعية بالوزير الأول، يحيى ولد حدمين، وبعض أعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.

و انطلقت أمس السبت على مستوى العاصمة نواكشوط حملة لتنظيف شوارع المدينة وساحاتها العمومية من الأوساخ من طرف مجموعات شبابية داعمة للرئيس الموريتاني، وتقوم هذه المجموعات بتنظيف الشوارع الرئيسية ، قبيل القمة الافريقية .