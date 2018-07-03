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موريتانيا.. أمطار متفرقة على خمس ولايات
شهدت مناطق من ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، وكوكول، وكيدي ماغة، تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفادت شبكة الاتصال الإداري، بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
بواسطيله……………………………………………………………..12مم
جكني…………………………………………………………………..07مم
الحوض الغربي:
شكت ادواعل…………………………………………………………22مم
كوكي……………………………………………………………………03مم
لعيون…………………………………………………………………..02مم
الطينطان………………………………………………………………01مم
ارواحل……………………………………………………………….15مم
مدبوكو……………………………………………………………….03مم
اطويل………………………………………………………………..35مم
با اكوينيت…………………………………………………………..04مم
كلب الخير…………………………………………………………..80مم
عين فربه……………………………… …………………………16مم
الفلانية………………………………………………………………07مم
زاكية أم آشال ……………………………………………………. 04مم
أوليكين……………………………………………………………..35مم
الملحس…………………………………………………………….26مم
لنوار………………………………………………………………..06مم
النايلات…………………………………………………………….11مم
لعصابه:
كنكوصه……………………………………………………….5ر29مم
هامد………………………………………………………………..19مم
تناهة……………………………………………………………….35مم
لبنيه………………………………………………………………..31مم
أولاد حمه………………………………………………………..30مم
بظلول…………………………………………………………….21مم
انواملين…………………………………………………………..80مم
احسي الطين …………………………………………………….. 05مم
آمردجيل …………………………………………………………20
لعوينه البيظه…………………………………………………..21مم
كوركول:
امبود………………………………………………………………10مم
امبود القديم………………………………………………………..15مم
تارنك…………………………………………………………….31مم
كويد………………………………………………………………15مم
امبيدعات…………………………………………………………10مم
والي………………………………………………………………13مم
تولل………………………………………………………………27مم
امبيليك………………………………………………………….10مم
مقامة…………………………………………………………….11مم
تويجيلا………………………………………………………….30مم
ساني……………………………………………………………20مم
أودي الغربان…………………………………………………..15مم
ليوا………………………………………………………………10مم
لكنيبا……………………………………………………………..30مم
بوكول……………………………………………………………25مم
سوفي…………………………………………………………..27مم
آرغاوا………………………………………………………….40مم
دولول…………………………………………………………..15مم
تيكوبرا………………………………………………………….21مم
كيدي ماغه:
سيلبابي………………………………………………………….20مم
حاسي شكار…………………………………………………..28مم
أهل صمبا……………………………………………………..17مم
التاشوط………………………………………………………..22مم
غابو…………………………………………………………….05مم
كمبا أنديو……………………………………………………..15مم
سابوسيره……………………………………………………..09مم
المسلم………………………………………………………….12مم
كوري…………………………………………………………..02مم
ولد ينج…………………………………………………………32مم
ولد أمبيني……………………………………………………..22 مم
بوتي …………………………………………….15مم
سلو………………………………………………06مم
ومبو……………………………………………..26مم
تاكوتالا……………………………………………25مم
اجريبه……………………………………………21مم
انخيله……………………………………………14مم
لعبلي……………………………………………25 مم
لحرج…………………………………………..34مم
ديوكنتورو………………………………………….16مم
المتعيلك المدن ……………………………………………20 مم
المتعيلك أدباي……………………………………..30 مم
امبيديعا ساغا………………………………………35 مم
حاسي بغرا…………………………………………….40مم
سانيدري……………………………………………22مم
انديو………………………………………………22مم
عر……………………………………………..25مم
الملكَ…………………………………………….36مم
صمبا خاندي…………………………………………36مم
دياكيلي……………………………………………10مم
سوفي……………………………………………28مم
آماغ………………………………………………31مم
وايرت اهل فاضل…………………………………….40مم
ماغاذغو……………………………………………45مم
شلخة الدخنة………………………………………….35مم
كمو……………………………………….19مم
كد جول…………………………………………….15 مم