موريتانيا.. أمطار متفرقة على خمس ولايات

شهدت مناطق من ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، وكوكول، وكيدي ماغة، تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري، بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

بواسطيله……………………………………………………………..12مم

جكني…………………………………………………………………..07مم

الحوض الغربي:

شكت ادواعل…………………………………………………………22مم

كوكي……………………………………………………………………03مم

لعيون…………………………………………………………………..02مم

الطينطان………………………………………………………………01مم

ارواحل……………………………………………………………….15مم

مدبوكو……………………………………………………………….03مم

اطويل………………………………………………………………..35مم

با اكوينيت…………………………………………………………..04مم

كلب الخير…………………………………………………………..80مم

عين فربه……………………………… …………………………16مم

الفلانية………………………………………………………………07مم

زاكية أم آشال ……………………………………………………. 04مم

أوليكين……………………………………………………………..35مم

الملحس…………………………………………………………….26مم

لنوار………………………………………………………………..06مم

النايلات…………………………………………………………….11مم

لعصابه:

كنكوصه……………………………………………………….5ر29مم

هامد………………………………………………………………..19مم

تناهة……………………………………………………………….35مم

لبنيه………………………………………………………………..31مم

أولاد حمه………………………………………………………..30مم

بظلول…………………………………………………………….21مم

انواملين…………………………………………………………..80مم

احسي الطين …………………………………………………….. 05مم

آمردجيل …………………………………………………………20

لعوينه البيظه…………………………………………………..21مم

كوركول:

امبود………………………………………………………………10مم

امبود القديم………………………………………………………..15مم

تارنك…………………………………………………………….31مم

كويد………………………………………………………………15مم

امبيدعات…………………………………………………………10مم

والي………………………………………………………………13مم

تولل………………………………………………………………27مم

امبيليك………………………………………………………….10مم

مقامة…………………………………………………………….11مم

تويجيلا………………………………………………………….30مم

ساني……………………………………………………………20مم

أودي الغربان…………………………………………………..15مم

ليوا………………………………………………………………10مم

لكنيبا……………………………………………………………..30مم

بوكول……………………………………………………………25مم

سوفي…………………………………………………………..27مم

آرغاوا………………………………………………………….40مم

دولول…………………………………………………………..15مم

تيكوبرا………………………………………………………….21مم

كيدي ماغه:

سيلبابي………………………………………………………….20مم

حاسي شكار…………………………………………………..28مم

أهل صمبا……………………………………………………..17مم

التاشوط………………………………………………………..22مم

غابو…………………………………………………………….05مم

كمبا أنديو……………………………………………………..15مم

سابوسيره……………………………………………………..09مم

المسلم………………………………………………………….12مم

كوري…………………………………………………………..02مم

ولد ينج…………………………………………………………32مم

ولد أمبيني……………………………………………………..22 مم

بوتي …………………………………………….15مم

سلو………………………………………………06مم

ومبو……………………………………………..26مم

تاكوتالا……………………………………………25مم

اجريبه……………………………………………21مم

انخيله……………………………………………14مم

لعبلي……………………………………………25 مم

لحرج…………………………………………..34مم

ديوكنتورو………………………………………….16مم

المتعيلك المدن ……………………………………………20 مم

المتعيلك أدباي……………………………………..30 مم

امبيديعا ساغا………………………………………35 مم

حاسي بغرا…………………………………………….40مم

سانيدري……………………………………………22مم

انديو………………………………………………22مم

عر……………………………………………..25مم

الملكَ…………………………………………….36مم

صمبا خاندي…………………………………………36مم

دياكيلي……………………………………………10مم

سوفي……………………………………………28مم

آماغ………………………………………………31مم

وايرت اهل فاضل…………………………………….40مم

ماغاذغو……………………………………………45مم

شلخة الدخنة………………………………………….35مم

كمو……………………………………….19مم

كد جول…………………………………………….15 مم