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بالفيديو.. فيضانات قوية تجتاح مدينة باسكنو

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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شردت الفيضانات التي خلفتها الأمطار خلال اليومين الماضيين، العديد من الأسر في مدينة باسكنو، بأقصى الشرق الموريتاني غير بعيد من الحدود مع دولة مالي.

ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه « صحراء ميديا » مجموعة من السكان وهم يحاولون عبور الفيضانات نحو منطقة جافة تجمهر فيها السطان الذين تشردوا.

وتدخلت وحدات من الجيش الموريتاني متمركزة في المدينة، لإنقاذ المنكوبين الذين تم جمعهم في باحة إحدى المدارس حيث باتوا الليلة البارحة في العراء.

وأكدت المصادر المحلية أن السلطات ما تزال في طريقها نحو باسكنو، في ظل صعوبة الوصول إلى المدينة التي تحاضرها الفيضانات.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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