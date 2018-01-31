5500 مهاجر دخلوا أوروبا بداية العالم الحالي

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عن طريق البحر منذ بداية عام 2018، في حين بلغ عدد الوفيات خلال هذه الفترة 213 حالة.

وذكر بيان صحفي للمنظمة أن نحو نصف هؤلاء وصل إلى إيطاليا، والباقي إلى إسبانيا واليونان، مشيرا إلى أن سفن الإنقاذ الإيطالية والدولية قد أنقذت 965 مهاجرا في البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وفقا للبيان، حيث تم انتشال جثتين مع توقع وجود مفقودين آخرين، مضيفا أن ما يقرب من 120 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا من شمال أفريقيا خلال العام الماضي من بنغلاديش وعشرة بلدان إفريقية.

وعلى الصعيد العالمي سجل مشروع المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين المفقودين وفيات أو اختفاء 361 شخصا أثناء الهجرة هذا العام.