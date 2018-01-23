70 مليون شخص يعانون أزمات إنسانية فى صمت

حذرت منظمة دولية للأعمال الخيرية من أن قرابة 70 مليون شخص يعانون أزمات إنسانية بعيدا عن الاهتمامات التي تجذب انتباه عمال الإغاثة والمانحين والإعلام.

وقالت مؤسسة كير الدولية في تقرير بعنوان “المعاناة في صمت.. الأزمات الإنسانية العشر التي لم تحظ باهتمام كاف في عام 2017” إن كوريا الشمالية تليها إريتريا وبوروندي على رأس القائمة.

وقال لوري لي الأمين العام المؤقت لكير التي تساعد المتضررين من الكوارث والحالات الطارئة إن بعض الحالات الطارئة “غير مرئية تقريبا”.

وعلق خلال إفادة صحفية قائلا “كما يظهر تقريرنا، فإن 70 مليون شخص في الحالات الطارئة العشر التي لا يتم تناولها على نحو يذكر يعانون في صمت”.

وأضاف أن هذه الحالات الطارئة تمثل ثلث 220 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية لكنهم لم يحصلوا إلا على اثنين فى المائة فقط من التمويل.

وأشار إلى أن الكوريين الشماليين، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام ويعتمدون على المساعدات الغذائية التي توفرها الحكومة، يشكلون 70 فى المائة ممن يعانون، مضيفا أن “ذلك يمثل 18 مليون شخص”.

وجميع الأزمات العشر المدرجة في التقرير، باستثناء ثلاث أزمات فقط، تتركز في دول في أفريقيا.

وهذه الدول بالترتيب، هي: كوريا الشمالية وإريتريا وبوروندي والسودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومالي وفيتنام وحوض بحيرة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وبيرو.