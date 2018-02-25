2000 شخص يستفيدون من يوم “قلوب محسنة” الصحي

استفاد 2000 شخص من يوم صحي نظمته جمعية “قلوب محسنة” الخيرية ، لصالح المحتاجين ، غير القادرين على شراء الأدوية أو الفحوصات الطبية .

ونظمت الجمعية أمس السبت يوما صحيا لصالح فقراء المناطق النائية فى العاصمة نواكشوط ، تم خلاله تقديم استشارات طبية لصالح عدد من المحتاجين ، بالتعاون مع أطباء من 9 تخصصات مختلفة .

وقالت رئيسة الجمعية مريم بنت الزين إن الجمعية كانت تتكفل عادة بعلاج وطعام عدة أسر تتابع معها ، ونظرا لحاجة غالبيتهم ، فقد قررت تنظيم هذا اليوم ليستفيد الفقراء من استشارات طبية مجانية ، ويحصلون على بعض الأودية ، التى توزعها الجمعبة .

وأكدت بنت الزين أن الأشخاص المسجلين فى الجمعية سيتم التكفل بدوائهم ، وتوفير النقل لهم ، مؤكدة أنه فى الفترة القادمة ، ستنظم عدة أيام صحية.

بدروها قالت امباركه فال (40 سنة) إنها سجلت لدى الجمعية ، و حصلت على فحوص مجانية ، تبين لديها أن تعاني من الضغط الشرياني، وتم تقديم الدواء لها من طرف الجمعية ، معربة عن شكرها للقائمين على العمل .

وتنشط جمعية “قلوب محسنة” فى عدة أحياء فقيرة فى العاصمة ، كما تقوم بتوزيع المواد الغذائية ، وتوفر مياه الشرب لبعض المناطق النائية .